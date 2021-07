In Haiti regieren Banden und das Chaos

Nach der Ermordung des Präsidenten ist keine Nachfolge in Sicht. Wer hinter dem Attentat steckt, bleibt unklar.

Der Präsident ist ermordet, das Volk erschrocken. Die Opposition in Haiti, die Jovenel Moïse so sehr bekämpft hat, ist ratlos und weist alle Verantwortung von sich. Aber wer hat den Staatschef ermordet? Politische Gegner, Drogenbanden, die kolumbianische Mafia? Am Tag danach präsentierten die Sicherheitskräfte 15 festgenommene Kolumbianer und zwei US-Haitianer. Insgesamt seien 28 Menschen beteiligt gewesen. Die Kolumbianer sind offenbar ehemalige Soldaten. In der karibischen Chaosrepublik gibt es viele Fragen, aber keine Antworten. Wer profitiert vom Tod von Moïse? Und ...