In Jordanien steigt Druck auf Syrer zur Heimkehr

Allerdings sind die wenigsten dazu bereit. Die Unterdrückung sei heute schlimmer als vor der Revolution, berichten Flüchtlinge.

Die Ende Juli ausgestrahlten Bilder des syrischen Staatsfernsehens sollten Aufbruchsstimmung verbreiten: Zu den Klängen schwülstiger Heimatlieder waren volle Busse über die libanesisch-syrische Grenze Richtung Damaskus gefahren. Mehr als drei Jahre hatten die fahnenschwenkenden Heimkehrer im Libanon in Zelten verbracht. In der "Syrisch-Arabischen Republik", behauptete die sonore Stimme aus dem Off, erwarteten die "lieben Brüder und Schwestern" nun kostenlose medizinische Versorgung und feste Häuser - davor warten Funktionäre unter einem Assad-Poster mit Blumengirlanden.