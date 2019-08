Bei den Bewohnern der Unruheregion herrscht das Bewusstsein vor, dass sie ein Spielball fremder Interessen sind.

Dass die meisten Leute in Kaschmir von einem Anschluss an Pakistan träumen, ist ein Trugschluss. Denn seit Anfang der 1990er-Jahre tobt in der Region ein von Islamabad unterstützter Untergrundkrieg, der laut indischen Angaben rund 47.000 Tote gefordert hat. Menschenrechtler gehen ...