In den Armenvierteln vor Kenias Hauptstadt Nairobi sind Maßnahmen gegen die Coronapandemie kaum umsetzbar. Homeoffice ist Luxus, "Social Distancing" unmöglich.

Corona existiert, das steht auf dem Graffito. Auch wenn man es weder sieht, hört noch schmeckt. Was der Bub, der an der Wellblechhütte vorbeigeht, aber schmecken kann, ist, was sich in seiner Schüssel befindet: "Githeri", ein nahrhaftes Gemisch aus Bohnen ...