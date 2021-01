In Mexiko bekommen Touristen für 35 Euro einen negativen Coronatest

Wer in Mexiko Urlaub macht, muss für die Heimreise einen negativen PCR-Test vorlegen. Den wollen sich mittlerweile viele Touristen ersparen und kaufen sich online einen gefälschten Test.

Wer es in Mexiko als Tourist eilig hat und Geld für einen Coronatest für die Heimreise sparen will, der muss sich nur in den sozialen Netzwerken umsehen. Dort findet man dann Helfer, die unter einem Pseudonym Kontakte zu einem Labor im Urlaubsort Cancún vermitteln. Man ruft an, gibt die persönlichen Daten an, die Fluginformationen, überweist umgerechnet 35 Euro - und knapp 15 Minuten später gibt es eine professionell aussehende Bescheinigung mit Briefkopf, Barcode und Unterschrift eines Chemielaboranten: "Negativ." Und schon ...