In Montenegro wird ein neues Parlament gewählt

In Montenegro wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. 15 Parteien und Bündnisse kämpfen dabei um 81 Parlamentssitze. Als Wahlfavorit gilt die im Vorjahr gebildete Bewegung "Europa jetzt". Die zwischen 1991 und Ende 2020 ununterbrochen regierende Demokratische Partei der Sozialisten (DPS), die bisher, wenngleich in der Opposition, die stärkste Parlamentspartei war, bleibt den Umfragen zufolge an zweiter Stelle.

'Europa Jetzt' könnte die Parlamentswahl in Montenegro gewinnen