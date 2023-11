In Neuseeland steht neue konservative Regierungsmehrheit

In Neuseeland steht über einen Monat nach der Parlamentswahl eine Regierungsmehrheit. Die National Party teilte am Donnerstag mit, sie habe sich mit ACT New Zealand und New Zealand First auf die Bildung einer Regierung geeinigt. Die konservative National Party war aus der Wahl als stärkste Kraft hervorgegangen. Neuer Regierungschef soll Christopher Luxon werden.

