In Neuseeland will Ardern binnen drei Wochen Regierung bilden

In Neuseeland will Ministerpräsidentin Jacinda Ardern von der sozialdemokratischen Labour Party nach ihrem Wahlsieg binnen drei Wochen eine neue Regierung bilden. Sie kündigte am Sonntag an, in ein paar Tagen mit den Grünen über eine Koalition sprechen zu wollen. Nach dem größten Labour-Erfolg seit 50 Jahren könnte Ardern auch ohne Koalitionspartner regieren.

SN/APA/AFP/MICHAEL BRADLEY Ardern holte die absolute Mehrheit