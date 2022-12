In Odessa ist der Strom weg

Die Straßen liegen im Dunkeln, Heizungen gehen nicht mehr. Bis sich das ändert, kann es Monate dauern.

Mit schweren Angriffen auf die Infrastruktur setzt Russland die Ukraine immer mehr unter Druck. In der Region Odessa im Süden der Ukraine sollen mehr als 1,5 Millionen Menschen ohne Strom sein. "Odessa und fast die gesamte Oblast bleiben ohne Licht", hieß es am Wochenende in einer Mitteilung des dortigen Stromversorgers. Die Reparatur des schwer beschädigten Netzes könnte länger dauern. "Es geht nicht um Tage oder Wochen, vielmehr werden zwei bis drei Monate nicht ausgeschlossen." Die Schäden sind schwer, es werden ...