In Österreich wächst der Wunsch nach dem Kriegsende

Die Mehrheit ist für Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland.

Die Österreicherinnen und Österreicher waren schon immer skeptischer als die Bevölkerung anderer EU-Länder, was den Ukraine-Konflikt betrifft. So gaben beim Eurobarometer 2022 etwa drei Viertel der EU-Bevölkerung (74 Prozent) an, dass sie die Unterstützung der Europäischen Union für die Ukraine nach dem Überfall Russlands für richtig halten. In Österreich lag der Anteil der Unterstützer mit 60 Prozent unter dem EU-Durchschnitt. Die Sanktionen gegen Russland billigen 73 Prozent der Befragten EU-weit, in Österreich nur 57 Prozent, und jeder zweite Wahlberechtigte sagte, ...