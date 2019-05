Warum im Land von Premier António Costa Populisten und Euroskeptiker bisher kaum eine Rolle spielen.

Portugal gehört zu jenen wenigen politischen Oasen in der Europäischen Union, in denen rechtspopulistische und europaskeptische Parteien bisher keine Rolle spielen. Zwar gibt es seit einigen Monaten eine Rechts-außen-Kraft mit dem Namen "Chega", was sich mit "Jetzt reicht's" übersetzen lässt. ...