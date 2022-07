Griner-Freilassung: Blinken hat ein "substanzielles Angebot" für den Kreml

In der Debatte um die Freilassung der Basketballerin Griner will der US-Außenminister mit Lawrow sprechen.

Zum ersten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine will US-Außenminister Antony Blinken in den kommenden Tagen mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow sprechen. Dabei soll es um die Freilassung der US-Basketballerin Brittney Griner und ihres Landsmanns Paul Whelan gehen, sagte Blinken bei einer Pressekonferenz in Washington am Mittwoch.

Erstmals bestätigte der US-Außenminister, dass die Regierung dem Kreml ein "substanzielles Angebot" unterbreitet habe, um die in Russland festgehaltene Spitzensportlerin und den früheren Berufsmilitär Whelan freizubekommen.

