Putin holt Militärparade und Verfassungsreferendum nach. Das Ende des Lockdowns soll begeistern.

Am Mittwoch lässt Russlands Präsident Putin die gigantische Parade zum 75. Jahrestag des Sieges über Hitler-Deutschland nachholen - mitten in der Coronapandemie und trotz Tausender Neuinfektionen jeden Tag. Ein Event mit Kalkül, so urteilen Beobachter. Denn ab Donnerstag stimmen die ...