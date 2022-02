In Russland regt sich mutiger Widerstand

Doch die Kontrolle über das Geschehen im Land nimmt zu. Protestierenden drohen Strafverfahren.

Am Tag nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine ist der Moskauer Kleinunternehmer Alexej immer noch "gelähmt". Eigentlich sei gerade "alles sinnlos". "Warum noch arbeiten, wenn ohnehin nicht klar ist, was der Morgen bringt?" Seine Methode, seiner Hilflosigkeit, Wut, Scham und seinem Kummer zu entkommen: demonstrieren. Raus auf die Straße gehen, ohne Plakat, ohne Worte. "Einfach inmitten von etwa 700 Menschen zu stehen, um dem Schock des Morgens zu entkommen", wie er sagt.

"Friede für die Welt", ...