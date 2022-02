In Russland wächst der Widerstand

Trotz drohender Strafverfahren stehen immer mehr Menschen gegen den Krieg auf.

Das russische Regime will den Menschen im Land weismachen, die "Militäroperation", die russische Truppen an der Seite der selbst ernannten "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk ausführen, verlaufe erfolgreich. Im Staatsfernsehen wird tagein, tagaus davon gesprochen, die Bevölkerung in der Ukraine leide nicht. Offizielle Zahlen der eingesetzten und auch der verletzten russischen Soldaten gibt es in Russland nicht.

Medien sind angehalten, ihre Berichte zu korrigieren. Begriffe wie "Invasion", "Krieg", "Angriff" sind verboten. Als einzige Quelle sollen offizielle ...