In Sotschi geht es um Syrien

Russland lädt zu einem Friedenstreffen. Doch viele der Wunschteilnehmer erscheinen gar nicht, darunter auch die gesamte bewaffnete Opposition.

Es wird wieder einmal monumental in Sotschi. Am Dienstag begann nach einiger Verzögerung in der südrussischen Olympiastadt der "Kongress des nationalen Dialogs Syrien." Gastgeber Russland will 1600 Delegierte zu den zweitägigen Gesprächen versammeln, außer den Unterhändlern der syrischer Konfliktparteien auch Diplomaten der Nachbarländer, Vertreter der Vereinten Nationen und der USA sowie anderer Staaten mit ständigem Sitz im UN-Sicherheitsrat. Aber die Teilnahme vieler von ihnen ist fraglich, ebenso Sinn und Erfolg der Mammutveranstaltung am Schwarzen Meer. Schon haben Diplomaten ausgerechnet, dass in Sotschi selbst bei 48-stündigen Dauergesprächen jeder Teilnehmer knapp 2 Minuten Redezeit hätte.