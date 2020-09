In Spanien werden die Spitalsbetten knapp

Vor allem in der Hauptstadt gerät die Coronapandemie wieder außer Kontrolle. Das Militär baut bereits Feldlazarette vor Krankenhäusern auf.

Die spanische Hauptstadt hat sich in den vergangenen Tagen nicht nur zum Coronabrennpunkt des Landes, sondern von ganz Europa entwickelt. Erneut warnen Ärzte und Krankenschwestern, die bis zur Erschöpfung arbeiten, vor dem Kollaps des Gesundheitssystems. "Wir fühlen uns vom Staat verlassen", sagt etwa Sergio Fernández, Krankenpfleger und Gewerkschaftsrepräsentant im Hospital Infanta Leonor. Die Mitarbeiter seien "am Limit". Die Lage in dem Krankenhaus im Madrider Süden, aus dessen Einzugsgebiet die höchsten Ansteckungsraten Spaniens gemeldet werden, sei kritisch. Auf der Intensivstation gebe ...