In Syrien und im Libanon hungern Menschen wie in Afrika

UN-Bericht zur weltweiten Versorgungslage schlägt Alarm. Der Nahe Osten rückt dabei verstärkt in den Fokus.

Der Krieg in der Ukraine verschärft zusammen mit den Nachwirkungen der Coronakrise die Versorgung mit Lebensmitteln in vielen Ländern der Welt. Hunger ist nicht nur ein vorrangiges Problem Afrikas, betroffen sind zunehmend auch Länder im Nahen Osten wie Syrien und der Libanon. Im vergangenen Jahr ist die Zahl hungernder Menschen weltweit um rund 46 Millionen gestiegen, wie es im jährlichen UN-Bericht zur weltweiten Versorgungslage heißt, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Der Mittelwert des Vorjahres lag bei 721 Millionen Menschen.

Der Deutschland-Direktor des Welternährungsprogramms (WFP), Martin Frick, betonte dazu am Mittwoch, dass Lebensmittel nicht nur knapper werden. Sie seien für viele Menschen einfach nicht mehr leistbar. Mehr als 36 Länder hätten eine Inflation von mehr als 25 Prozent. Vielfach bedingt unter anderem durch die Folgen der Coronakrise mit unterbrochenen Lieferketten, durch den Klimawandel und den Krieg in der Ukraine mit der Blockade von Getreidelieferungen.

Das bestätigt auch Sabine Wartha im SN-Gespräch, die derzeit nicht nur die Caritas-Hilfe für die Ukraine leitet, sondern auch für Länder wie Syrien oder den Libanon zuständig ist und die Situation durch ihre Einsätze vor Ort gut kennt. In Syrien liegt die Inflationsrate derzeit jenseits der 100 Prozent. "Viele Familien könnten ihre Kinder nicht mehr in die Schule lassen. Sie müssen sie arbeiten schicken, um halbwegs über die Runden zu kommen", sagt Sabine Wartha. Allein in Syrien gingen derzeit rund zwei Millionen Kindern nicht in die Schule. Sie arbeiten nach Angaben Warthas beispielsweise als Bügler und bekämen dafür umgerechnet rund fünf Euro pro Woche. "Das ist Sklaverei."

Zina Ayoub, Mitarbeiterin der Caritas in Syrien, betont: "Die Menschen stehen vor der Entscheidung, ob sie sich Essen, medizinische Versorgung, Schulbesuch oder Strom leisten sollen. Bei den Grundnahrungsmitteln Brot, Milch, Gemüse, Reis und Zucker sind die Preissteigerungen am höchsten." Wartha verweist darauf, dass nach Zahlen der UNO, des Welternährungsprogramms oder der UNICEF drei von vier syrischen Kindern nicht die Nahrung bekommen, um gesund heranwachsen zu können. Oft hätten sie nur ein Stück Brot oder einen Apfel pro Tag zum Essen, viele seien stark mangelernährt.

Kindern den Schulbesuch zu ermöglichen, ist daher ein vorrangiges Ziel der Caritas in Syrien, aber auch im Libanon, wo die Situation ähnlich dramatisch ist. "Ohne Bildung haben die Kinder später im Leben keine Chance", sagt Wartha. "Und mit Projekten wie der Kinderkrippe in Damaskus können wir Kindern zumindest eine warme Mahlzeit am Tag garantieren." Kritisch sieht Wartha in diesem Zusammenhang, dass abseits der dringend notwendigen Hilfe für die Ukraine Spendengelder für andere Regionen stark einbrechen würden und auch staatliche Mittel schwerer zu bekommen seien.