In Tschechien läuft "intelligente Quarantäne" an

In Tschechien wird seit Montag die sogenannte "intelligente Quarantäne" im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie eingesetzt. Nachdem die Prozedur in vergangenen Tagen in zwei Regionen geprüft wurde, weitet sie sich jetzt auf das ganze Land aus, wie aus einer Anordnung des Prager Gesundheitsministeriums hervorgeht.

SN/APA (AFP)/MICHAL CIZEK Die Maskenpflicht wird aber weiter gelten