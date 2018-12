In Türkei inhaftierter Journalist offenbar vor Freilassung

Der seit September in der Türkei inhaftierte österreichische Journalist Max Zirngast wird nach den jüngsten Angaben aus dem Außenministerium in Wien voraussichtlich in den Abendstunden freikommen. Der österreichischer Botschafter in Ankara und die Familie Zirngast würden den jungen Mann vom Gefängnis abholen, sagte Ressortsprecher Peter Guschelbauer der APA.

SN/APA (AFP)/IPEK YUKSEK Zirngast wird offenbar bald freigelassen