In welche Richtung steuern die USA?

Die Midterms sind entscheidend für die Zukunft Präsident Bidens. Aber die Wahlen klären noch viel mehr.



Die Zwischenwahlen werden an der politischen Systemkrise in den USA nichts ändern. Traditionell verliert die Partei des Präsidenten 26 von 435 Sitzen im Repräsentantenhaus und vier von 100 im Senat. Damit droht Präsident Biden der totale Machtverlust im Kongress, auch wenn es noch einen Hoffnungsschimmer gibt, dass aus seiner Sicht im Senat das Schlimmste verhindert werden kann. Dort steht ein Drittel der Sitze zur Wahl, und wie es der Wahlzyklus will, gibt es mehr republikanische als demokratische Sitze zu verteidigen.

...