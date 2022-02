In Westafrika greift Unsicherheit um sich

Die Region erlebt eine Welle militärischer Putschversuche. Mit Folgen auch für Europa.

Es ist die jüngste "Welle" von Staatsstreichen in Afrika: Nachdem Ende Jänner in Burkina Faso Präsident Roch Kaboré durch einen Militärputsch gestürzt wurde, scheiterte vergangene Woche ein Putschversuch in Guinea-Bissau. Innerhalb eines Jahres gab es in der Region fünf Umsturzversuche. Unter anderem in Mali, wo Soldaten aus EU-Staaten, darunter Österreich und Deutschland, stationiert sind. Druck von außen sei aber nicht immer zielführend, sagt Fahiraman Koné, Forscher am Institut für Sicherheitsstudien in Malis Hauptstadt Bamako.

In Burkina Faso beschuldigte ...