Indien bestätigt Verlust einer Militärmaschine

Indien hat die Angaben Pakistans zum angeblichen Abschuss von zwei indischen Flugzeugen in der umstrittenen Kaschmir-Region zurückgewiesen. Wie das Außenministerium in Neu Delhi am Mittwoch mitteilte, wurden ein pakistanisches und ein indisches Flugzeug abgeschossen. Pakistans Luftwaffe habe am Morgen militärische Ziele in Indien angegriffen, hieß es.

/APA (AFP)/TAUSEEF MUSTAFA Die Überreste eines abgeschossenen Flugzeugs