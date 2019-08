Leere Straßen, Militärpräsenz: Indien entzieht mit einer Gesetzesreform dem geteilten Bundesstaat Kaschmir seine Autonomie. In der Region drohen Unruhen.

Es ist ein Beschluss, der in der Unruheregion Kaschmir die Spannungen zwischen Indien und Pakistan erhöhen wird: Am Montag hat Indien den Sonderstatus und damit die Autonomie für Kaschmir in der Verfassung aufgehoben - und das mit sofortiger Wirkung. Der ...