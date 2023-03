Indien ruft G20-Außenminister zu Geschlossenheit auf

Der indische Premierminister Narendra Modi hat die Außenminister der G20-Gruppe angesichts des russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu Geschlossenheit aufgerufen. Man solle sich nicht auf Angelegenheiten konzentrieren, die man zusammen nicht lösen könne - sondern auf solche, die man lösen könne, sagte Modi zu Beginn des Außenministertreffens am Donnerstag in der Hauptstadt Neu-Delhi. Scharfe Kritik an Russland übte dagegen die deutsche Außenministerin Annalena Barrbock.

BILD: SN/APA/AFP/POOL/OLIVIER DOULIERY Außenminister Lawrow hört sich die Kritik an Russland dieses Mal an