Indien schafft Gleichberechtigung im Kricket

Die Eröffnungssaison der ersten indischen Profiliga im Frauenkricket zeigt: Die Resonanz, auch vonseiten der Investoren, ist vielversprechend.

In Zeitungsanzeigen wurde die erste indische Frauenkricket-Liga ganzseitig angekündigt. Zu sehen waren statt Bollywood-Persönlichkeiten die Topsportlerinnen der Clubs. Kricket ist Volkssport in Indien. Auf den Straßen, in den Slums, aber auch in schicken Clubs wird der Schläger geschwungen. Oft sind Jungs zu sehen, doch auch unter Mädchen und Frauen ist der Sport beliebt. Sie bekommen mit der neuen Liga in einem Land, in dem Frauen wenig Chancen haben, nicht nur eine weitere Bühne, sondern auch Profigehälter.

