Indien und China einigen sich auf Abkühlung im Grenzkonflikt

Nach tödlichen Zusammenstößen im Grenzkonflikt zwischen China und Indien haben sich die Außenminister beider Länder auf eine "Abkühlung" der Situation verständigt. Beide Seiten hätten bei einer Telefonkonferenz zugestimmt, mit den Ereignissen im Galwan-Tal "fair umzugehen", die "Abkühlung" so schnell wie möglich zu erreichen, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Mittwoch.

So solle der Frieden in den Grenzregionen im Himalaya erhalten werden, so der Sprecher. Bei den tödlichen Auseinandersetzungen zwischen Soldaten beider Seiten in der Grenzregion Ladakh waren am Montag erstmals seit Jahrzehnten Soldaten getötet worden. Nach Angaben der indischen Armee wurden bei einem Zwischenfall im strategisch wichtigen Galwan-Tal mindestens 20 ihrer Soldaten getötet. Die Soldaten hätten sich handgreifliche Auseinandersetzungen geliefert, es seien keine Schüsse gefallen.

Das indische Außenministerium betonte in einer Aussendung nach dem Vorfall, man sei überzeugt davon, dass für den Erhalt des Friedens an der Grenze und die Überwindung der Differenzen ein Dialog unerlässlich sei. Gleichzeitig müsse aber auch Indiens Souveränität und territoriale Integrität gesichert sein.

An der 3.500 Kilometer langen Grenze zwischen Indien und China, deren genauer Verlauf in mehreren Gebieten umstritten ist, hatten die Spannungen zuletzt stark zugenommen. Peking beansprucht etwa 90.000 Quadratkilometer eines Gebiets für sich, das sich unter der Kontrolle Neu-Delhis befindet. Im Jahr 1962 führten die beiden Atommächte einen kurzen Krieg um die Grenze im Himalaya.

