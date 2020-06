Indien und China einigen sich auf Abzug aus Grenzregion

Indien und China haben sich eine Woche nach dem Zwischenfall an ihrer Grenze auf einen Abzug ihrer Truppen aus dem heftig umstrittenen Gebiet im Himalaya verständigt. Darauf hätten sich Militärvertreter beider Seiten in einem "positiven und konstruktiven" Gespräch geeinigt, verlautete am Dienstag aus Kreisen der indischen Regierung.

SN/APA (AFP)/TAUSEEF MUSTAFA In der Region kam es immer wieder zu Handgreiflichkeiten