Indien vergibt vorerst keine Visa mehr an Kanadier

Die Spannungen zwischen Kanada und Indien nach der Ermordung eines führenden Sikh-Separatisten bei Vancouver nehmen zu. Indien habe die Vergabe von Visa an kanadische Bürger in Kanada gestoppt, teilte der Visa-Dienstleister BLS International am Donnerstag auf seiner Webseite unter Berufung auf die indische Botschaft mit. Die Visavergabe sei aus "betrieblichen Gründen" seit Donnerstag "bis auf weiteres" eingestellt.

BILD: SN/APA/AFP/ARIF ALI Spannungen nach Ermordung des Sikh-Separatisten Nijjar