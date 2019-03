Indien wählt im Frühjahr neues Parlament

Indien wählt noch im Frühjahr ein neues Parlament. Die Bürger des Subkontinentes könnten in sieben Phasen zwischen dem 11. April und dem 19. Mai abstimmen, teilte die Wahlkommission am Sonntag mit. Das Ergebnis werde am 23. Mai ausgezählt und veröffentlicht. Die Abstimmung erfolgt in mehreren Phasen, um den Einsatz paramilitärischer Kräfte zum Schutz der Wahl zu erleichtern.

SN/APA (AFP)/TOLGA AKMEN Modi stellt sich zur Wiederwahl