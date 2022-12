Indien will als G20-Vorsitz Globalisierung neugestalten

Indien will den Vorsitz in der G20-Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer nutzen, um die Globalisierung neu zu gestalten. Gemeinsam müsse die Weltgemeinschaft an einem Paradigmenwechsel arbeiten und dabei den Menschen in den Mittelpunkt stellen, sagte Premierminister Narendra Modi am Donnerstag zum Start der G20-Präsidentschaft Indiens. Indien wolle zu einem nachhaltigen und umweltfreundlichen Lebensstil ermuntern.

SN/APA/PIB/- Modi: Globale Nahrungsmittelversorgung "entpolitisieren"