Indien will ganz Kaschmir

Die Regierung in Delhi findet mit ihrem neuen Kurs viel Beifall in der indischen Öffentlichkeit. Der Nachbar Pakistan reagiert wütend und verstört.



Die Lage im indischen Teil Kaschmirs bleibt angespannt. Ein komplettes Bild aus unabhängiger Quelle fehlt freilich. Wir wissen folglich nicht, ob es nur zu kleineren Demonstrationen oder zu massiven Unruhen kommt. 3000 Personen sollen laut Angaben der indischen Presse kurzfristig festgenommen worden sein. Viele Führer politischer Parteien sind in Haft oder im Hausarrest. Es gibt eine Informationsblockade. Beschränkungen der Bewegungsfreiheit hindern die Menschen daran, in Spitäler, zu Hochzeiten oder Trauerfeiern zu gelangen.

Indiens Führung begründet die strikten Sicherheitsmaßnahmen in Kaschmir mit der Furcht vor Terroranschlägen. Denn Anfang August hat Delhi den bisherigen Sonderstatus von Jammu und Kaschmir aufgehoben und das Gebiet der direkten Kontrolle der indischen Zentralregierung unterstellt. Das hat sofort Pakistan auf den Plan gerufen, das sich seit

der Teilung des Subkontinents vor mehr als

70 Jahren mit Indien um Kaschmir streitet.

"In unserem Land herrscht das Gefühl vor, dass wir das Richtige tun", versichert dagegen der indische Außenminister S. Jaishankar. "Auch viele Oppositionsgruppen unterstützen uns." Nach den Angaben des Chefdiplomaten hat die bisherige Teilautonomie von Kaschmir nur dazu geführt, dass das Territorium in seiner wirtschaftlichen Entwicklung gegenüber der übrigen Indischen Union zurückgeblieben ist. Bestimmten Bevölkerungsgruppen wie Schichten mit geringem sozialen Status oder Frauen sind demnach bestimmte Rechte vorenthalten worden. Vor allem aber habe in der Region ein "Gefühl der Distanz und der Separation" entstehen können, sagt der Außenminister, das von Pakistan jederzeit ausgenutzt werden konnte.

Seit den 1990er-Jahren hat Pakistan eine Kampagne muslimischer Extremisten in Kaschmir unterstützt. 45.000 Menschen sollen der Gewalt dieser Militanten zum Opfer gefallen sein. "Pakistan hat Terror genutzt, um uns unter Druck zu setzen", klagt Außenminister Jaishankar in Delhi. "Dieses Land produziert Terroristen wie andere Länder Autos."

Ein großer Teil der Probleme zwischen Indien und Pakistan rührt von Kaschmir her. Dieser Zankapfel ist eine Folge der Teilung von Britisch-Indien 1947 in die Staaten Pakistan und Indien. Der Fürst von Kaschmir hat sich damals schließlich für die Zugehörigkeit zu Indien entschieden. Pakistan, das sich seit seiner Gründung als "Land der Muslime" verstand, konnte es nie verwinden, dass mit Kaschmir ein Gebiet mit Muslim-Mehrheit zur überwiegend hinduistischen Indischen Union gehören sollte. Indien wiederum konnte Kaschmir als Beleg für das eigene Selbstverständnis als säkulare, multiethische Demokratie begreifen.

Delhi betrachtet die Aufhebung von Kaschmirs Sonderstatus als innerindische Angelegenheit. Einseitig habe hingegen Pakistan gehandelt, heißt es, als es bei der Teilung des Subkontinents den Norden von Kaschmir gewaltsam an sich gerissen und später einen Teil Kaschmirs an China abgetreten habe. Man habe jedes Recht, den Status quo in Jammu und Kaschmir zu ändern, "weil es ja zu uns gehört". Man hoffe darauf, dass der andere Teil Kaschmirs eines Tages zu Indien zurückkehren werde. Der Beobachter kann sofort erkennen, wie viel politischer Sprengstoff trotz der Beruhigungsversuche Indiens in dieser Frage steckt.

Die "Integration" von Jammu und Kaschmir ist ein zentrales Wahlversprechen der Indischen Volkspartei (BJP) gewesen. Die Partei von Ministerpräsident Narendra Modi hat unzweifelhaft eine hindunationalistische Agenda. Eine verschärfte Frontstellung gegenüber Pakistan seit den Grenzscharmützeln in diesem Jahr ist zu einem maßgeblichen Faktor für Modis Wiederwahl mit noch größerer Mehrheit 2019 geworden. Dass der neue Kaschmir-Kurs in der Öffentlichkeit populär ist, ist allerdings auch einer von Delhi orchestrierten Medienkampagne geschuldet. Kritiker etwa an Schulen sind nach den Eindrücken hiesiger Beobachter rigoros zum Schweigen gebracht worden.

Andere, zum Beispiel im Frauen-Presseklub in Delhi, halten die Wende in Kaschmir für eine Ablenkung von den wirtschaftlichen Verhältnissen mit Rekordarbeitslosigkeit. "Wir wollen mit China konkurrieren", erläutert Präsidentin Jyoti Malhotra. "Dafür brauchen wir aber ein wirtschaftliches Wachstum von zehn bis zwölf Prozent im Jahr. Tatsächlich ist das Wachstum auf fünf Prozent gefallen." Die politische Analytikerin Nilova Roy Chaudhury argumentiert hingegen, dass die Gespräche zwischen der US-Regierung und den Taliban in Afghanistan Delhi zu der neuen Kaschmir-Politik gedrängt hätten. Die Aussicht auf ein Abkommen, das den Rückzug der US-Truppen und die Machtbeteiligung der Taliban fixiert, habe die Sorge ausgelöst, viele Dschihadisten könnten über die Grenze nach Kaschmir strömen.

Pakistan poltert, es droht gar mit nuklearer Eskalation des Konflikts. Aber Pakistan steht derzeit unter internationaler Aufsicht. Bei einer weiteren Terrorunterstützung könnte es Finanzmittel des Internationalen Währungsfonds verlieren. Islamabad bleibt nur der diplomatische Hebel, es will die Kaschmir-Frage internationalisieren. Aber selbst in den muslimischen Staaten gebe es keine echte Solidarisierung dafür, bemerkt der deutsche Politikexperte Christian Wagner. Sogar der engste Verbündete Saudi-Arabien habe sich bedeckt gehalten. Eine klare Verschärfung des Konflikts zwischen Indien und Pakistan habe bis jetzt nicht stattgefunden. Allerdings habe Pakistan erklärt, dass es keine Gespräche mit Indien geben werde, solange die Lage in Kaschmir so wie jetzt bleibe. "Der Kommunikationskanal ist also auf absehbare Zeit geschlossen."