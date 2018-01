Indiens Höchstrichter rebellieren

Vorwürfe der Packelei treffen den Vorsitzenden.

Vier ranghöchste Richter am Obersten Gericht von Indien rufen zum Aufstand gegen ihren Chef. Bei der ersten Pressekonferenz in der Geschichte des Gerichtshofs warfen sie dem Vorsitzenden Dipak Misra vor, Fälle mit "weitreichenden Konsequenzen für die Nation" an sich zu ziehen. Richter Jasti Chelamswar warnte im Namen seiner Kollegen: "Wenn unsere Institution und ihre Balance nicht bewahrt bleiben, wird die Demokratie in unserem Land nicht überleben."