Indigenen steht das Wasser bis zum Hals

Die Ureinwohner der Torres-Inseln haben eine Sammelklage gegen die australische Regierung eingebracht.

Die Klage ist eingebracht. "Unsere Vorfahren leben seit mehr als 65.000 Jahren auf diesen Inseln", sagte Paul Kabai, einer der Kläger. Er erlebt seit Jahren, wie der steigende Meeresspiegel, extreme Wetterereignisse und Küstenerosion seine Heimat und die Lebensweise der indigenen Gemeinden bedrohen. Kabai wohnt auf den Torres-Strait-Inseln, einer Gruppe von mehr als 100 Eilanden vor der Südspitze Australiens und der Küste Papua-Neuguineas.

In der Meerenge steigt der Meeresspiegel laut der Torres Strait Regional Authority doppelt so schnell an ...