Indische Regierung will Ausgangssperre in Kaschmir aufheben

Indiens Regierung will die Ausgangssperre in der Region Kaschmir in den kommenden Tagen wieder aufheben. Das berichtete der Fernsehsender NDTV am Freitag. Zudem sollen Schulen und Behörden ab Anfang kommender Woche wieder geöffnet sein, berichteten indische Medien.

SN/APA (AFP)/SAJJAD QAYYUM Militärische Ehren für ein Opfer des Beschusses aus Indien