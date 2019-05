Indische Regierungspartei nach Parlamentswahl zuversichtlich

Nach dem Ende der Parlamentswahl in Indien hat sich die Regierungspartei von Premierminister Narendra Modi zuversichtlich gezeigt, die Wahl gewonnen zu haben. Nachwahlbefragungen zufolge habe eine "überwältigende" Mehrheit für eine zweite Amtszeit Modis gestimmt, teilte die Partei am Montag mit. Die Auszählung der Stimmen soll am Donnerstag beginnen, dann werden auch erste Ergebnisse erwartet.

SN/APA (AFP)/DIBYANGSHU SARKAR Wegen der Größe des Landes dauerte die Wahl sechs Wochen