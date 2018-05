Indonesien bangt vor neuem Terror

Der IS schickt ganze Familie als Attentäter in den Tod.

Hilflos taumelt das achtjährige Mädchen durch qualmende Trümmerteile vor dem Eingang des Polizeihauptquartiers in der indonesischen Stadt Surabaya. Das Kind weint vor Schmerzen, nachdem sich die Eltern wenige Sekunden zuvor mit selbstgebastelten Bomben in die Luft gesprengt hatten. Die Tochter überlebt die Attacke, sie war zwischen Vater und Mutter auf der Sitzbank eingezwängt.



Einen Tag, nachdem eine sechsköpfige Familie mit Selbstmordwesten drei Kirchen in Surabaya angegriffen hatte, 14 Menschen tötete und rund 40 verletzte, setzte Jemaah Ansharut Daulah (JAD), der indonesische IS-Ableger, erneut eine mehrköpfige Familie samt Kindern als Attentäter ein - und versetzte das Land in Panik.



Indonesiens Präsident Joko Widodo rief den Ausnahmezustand aus. Sympathisanten radikaler Gruppen warfen harmlose Pakete in Menschenmengen und verschreckten Passanten mit dem Alarmruf "Bombe". "Es wird keinen Kompromiss bei der Bekämpfung des Terrors geben", kündigte das Staatsoberhaupt an. Widodo stammt aus der Stadt Solo, das wie Surabaya und andere Gebiete in Java als Hochburg radikaler Islamisten gilt.



In den sozialen Medien jagt ein Angst einflößendes Gerücht das nächste. Gemessen an dieser Aufregung verunsicherte der IS-Terror das ganze Land.



JAD ist ein Zusammenschluss mehrerer militanter Gruppen und seit 2015 bei der Rekrutierung und Spendensammlung aktiv. Viele der rund 100 Heimkehrer von der syrischen und irakischen Kriegsfront suchten über die JAD in ihrer alten Heimat offenbar Anschluss. Indonesien bietet bislang kein systematisches Resozialisierungsprogramm für IS-Rückkehrer.



Trotz der Verunsicherung in Indonesien ist bei Experten eine gewisse Erleichterung zu spüren, nachdem Jakartas Behörden ihre ursprüngliche Behauptung zurücknahmen, die Attentatsfamilie vom Sonntag habe Syrien besucht. Denn trotz vieler Warnungen und Sorgen blieb die befürchtete große Heimkehrerwelle von IS-Veteranen bislang aus. Aus Südostasien schlossen sich insgesamt rund 1000 Fanatiker dem IS an. Nur 100 kehrten bis heute zurück.