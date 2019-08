Indonesiens Präsident kündigt neue Hauptstadt auf Borneo an

Indonesien will in einem Waldgebiet auf der Insel Borneo eine neue Hauptstadt aus dem Boden stampfen. Der Präsident des weltgrößten Inselstaats, Joko Widodo, kündigte am Montag an, dass die neue Metropole in der Nähe der Stadt Balikpapan im Osten von Borneo entstehen soll. Damit nehmen die Pläne, über die schon länger gesprochen und spekuliert wird, langsam Gestalt an.

SN/APA (AFP/Archiv)/ANDRI NURDRIANS Mit dem Umzug der Behörden soll laut Widodo 2024 begonnen werden