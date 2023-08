Indonesische Provinz Aceh führt Geschlechtertrennung ein

Die Behörden in der ultrakonservativen indonesischen Provinz Aceh haben eine Geschlechtertrennung für unverheiratete Männer und Frauen in Fahrzeugen und in der Öffentlichkeit eingeführt. Ab sofort dürfen sich Männer und Frauen, die weder verwandt noch verheiratet sind, "nicht in der Öffentlichkeit, an ruhigen Orten oder in Fahrzeugen" gemeinsam aufhalten, wie die örtliche Regierung am Donnerstag mitteilte.

BILD: SN/APA/AFP/CHAIDEER MAHYUDDIN Unverheiratete Männer und Frauen dürfen sich nicht mehr treffen