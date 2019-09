Indonesischer Ex-Präsidient Habibie tot

Indonesiens ehemaliger Präsident Baharuddin Jusuf Habibie ist tot. Der Politiker starb am Mittwoch 83-jährig in einem Militärkrankenhaus der Hauptstadt Jakarta an den Folgen eines längeren Herzleidens. Der heutige Staatschef Joko Widodo würdigte Habibie als "Weltklasse-Wissenschaftler", der den Inselstaat mit seinen mehr als 260 Millionen Einwohnern auf dem Feld der Technologie vorangebracht habe.

SN/APA (Archiv/AFP)/ADEK BERRY Habibie galt als Wegbereiter der weiteren Demokratisierung Indonesiens