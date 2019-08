Informeller EU-Verteidigungsministerrat in Helsinki

Die Verteidigungsminister der EU-Länder treffen am heutigen Mittwoch in Helsinki ein, um an einem informellen Ministerrat teilzunehmen. Die vom finnischen EU-Ratsvorsitz organisierte Zusammenkunft beginnt am Mittwochabend mit einem Arbeitsessen, bei dem Chancen und Risiken des Einsatzes künstlicher Intelligenz und neuer Technologien im Militärbereich diskutiert werden.

