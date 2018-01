Inhaftierter Yücel bezeichnet sich selbst als Geisel

Der seit mehr als zehn Monaten ohne Anklage in der Türkei inhaftierte "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel hat sich selber als "Geisel" bezeichnet. In einer schriftlichen Erklärung aus dem Gefängnis in Silivri, die seine Anwälte der Nachrichtenagentur dpa zukommen ließen, reagierte Yücel auf Aussagen des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu.

SN/APA (dpa-Zentralbild)/Karlheinz Yücel ist seit zehn Monaten ohne Anklage in der Türkei in U-Haft