Inhaftierung von Perus Ex-Präsident Fujimori angeordnet

Perus Oberstes Gericht hat die Begnadigung von Ex-Präsident Alberto Fujimori aufgehoben und seine sofortige Verhaftung angeordnet. Der zuständige Richter gab mit seiner Entscheidung am Mittwoch dem Einspruch von Opferfamilien gegen Fujimoris Haftverschonung statt. Er ordnete an, den 80-Jährigen zurück ins Gefängnis zu bringen. Dieser wurde aber nach dem Richterspruch in eine Klinik eingeliefert.

SN/APA (AFP)/LUKA GONZALES Fujimori hat nach wie vor viele Unterstützer