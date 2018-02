Innen gespalten, draußen angefochten

Die Lage der US-Nation ist weniger rosig, als Präsident Trump sie darstellt.

Standpunkt SN

Wenig von dem, was US-Präsident Donald Trump in den 82 Minuten seiner Rede zur Lage der Nation vorgetragen hat, entspricht nur annähernd den Realitäten. Angefangen bei den angeblichen wirtschaftlichen Erfolgen seiner Präsidentschaft: Vom Wachstum über die Vollbeschäftigung bis hin zu den Börsen verdankt er im Grunde alles den Reformen Barack Obamas, der 2008 von seinem Vorgänger George W. Bush eine Wirtschaft im freien Fall geerbt hatte, mit Finanzmärkten, die tatsächlich in den Abgrund starrten.