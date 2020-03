Innenleben - eine Bewohnerin von Bergamo erzählt

Beate Simeone lebt in Bergamo, wo Hunderte Menschen an Covid 19 sterben. Seit zwei Wochen sind die Sirenen der Rettungswägen der Soundtrack ihres Lebens.

In der italienischen Stadt Bergamo sterben jeden Tag mehr als 300 Menschen, manchmal auch mehr. Es gibt keine Beerdigungen mehr, die Toten werden in andere Städte gebracht und verbrannt. Beate Simeone, Österreicherin und mit einem Italiener verheiratet, harrt in ihrer Wohnung aus.



Wie geht es Ihnen? Beate Simeone: Ich sitze auf meiner Ciclette, ich weiß nicht, ob sie das hören. Habe mir angewöhnt, beim Telefonieren zu Radeln. Man telefoniert in der letzten Zeit viel, ich will nicht einrosten. Die Situation hier in Bergamo hat sich in den vergangenen Tagen eine Idee verbessert, weil man nicht mehr dieses schreckliche, wirklich bedrückende Konzert der Sirenen von den Rettungen hört. Es gab Tage, da ging das von früh bis Mitternacht. Wo es keine Sekunde aufgehört hat. Und sie fuhren auch durch meine Straße. Wir leben in einem Vorort von Bergamo, acht Kilometer entfernt.

Wie gehen Sie mit dem Ausnahmezustand um? Mir macht das enormen Stress. Ich reagiere mit erhöhtem Blutdruck. Du hast unterschwellig, ich weiß nicht, ob das Angst ist, aber man ist einem unwahrscheinlichen Stress ausgesetzt. Es haben sich die Bedingungen seit ein paar Tagen verändert - dahingehend, dass die Ausgangssperre einzuhalten ist. Und an die halten wir uns seit vier Tagen jetzt wirklich. Es gibt kein Ausbüxen mehr. Es fuhr an den vergangenen zwei Sonntagen der Zivilschutz durch alle Straßen mit der üblichen Sirene und da wurde die Bevölkerung sehr scharf aufgefordert, zu Hause zu bleiben und möglichst auch nicht mehr einkaufen zu gehen. Das heißt: Wir dürfen das Gemeindegebiet nicht verlassen. Wir müssen seit zwei Wochen eine Eigenbescheinigung mithaben, die erklärt, warum man auf der Straße ist. Ob du zum Arzt gehst, in die Apotheke, etwas zum Essen kaufst. Ich hatte bisher immer geschrieben: aus gesundheitlichen Grünen, weil mir das flotte Gehen gut tut. Das ist aber jetzt kein Grund mehr.

Wie versorgen Sie sich dann jetzt mit Essen? Alle Geschäfte im Ort, und das sind cirka 10, haben angeboten, etwas nach Hause zu liefern. Das sind kleine Geschäfte, keine Supermärkte, wo du alles kriegst. Aber du kannst absolut überleben. Du kriegst Milch, Butter, Brot, Fleisch, Orangen. Es ist alles da. Es gibt ganz bestimmt keinen Mangel.

Zu wievielt sind Sie denn in Ihrer Wohnung? Wir sind zu zweit übrig geblieben. Meine Tochter ist in Wien verheiratet, mein Sohn lebt in Mailand, nur 50 Kilometer entfernt, aber den höre ich genauso nur per Telefon.

Wie vertreiben Sie sich die Zeit? Ich bin sehr viel in den Medien unterwegs, weil ich einerseits die italienische Situation verfolge, das, was vor meiner Tür passiert, und natürlich auch an Nachrichten aus Österreich interessiert bin. Das stiehlt mir wahnsinnig viel Zeit. Mir ist der Tag immer viel zu kurz. Und sonst? Was an Arbeit anfällt, mache ich. Aber es ist nicht wahnsinnig konzentriert, das muss ich sagen. Ein paar kleine Vorteile gibt es schon auch. Man ist auf den anderen Menschen angewiesen, da gibt es kein Streiten, keine Diskussionen. Es kommt auch nach 39 Jahren Ehe vor, dass du am Abend Quirkle spielst und dich auch noch darüber freust.

Sie setzen jetzt gar keinen Fuß mehr vor die Tür, richtig? Wenn ich einmal am Tag runter geh, um die Zeitung zu holen, die uns zugestellt wird, dann zieh ich Handschuhe an, um den Türöffner zu drücken und den Türknauf anzugreifen. Ich achte darauf, dass ich keine falschen Bewegungen mache. Immerhin: Du weißt nicht, welche Hand dir die Zeitung hineingeschoben hat. Dann schlau sein, du kommst hinauf: Die Schuhe bleiben draußen, die Sachen richtig ablegen. Wenn du eine Sache vom Abstellraum unten holst, lässt du sie einen Tag liegen. Konservendosen oder Flaschen werden abgewaschen. Die Schlüssel wasche ich jedes Mal, nachdem ich sie verwendet habe, mit Seifenwasser ab. Man bemüht sich, präventiv zu handeln. Wir haben es mit einem sehr intelligenten Feind zu tun. Es hätte für uns die Möglichkeit gegeben, nach Kärnten in unser Sommerhaus zu fahren. Aber das ging dann alles so schnell. Und ich bin mir nicht sicher, wie unsere Ankunft gesehen worden wäre. Um Gottes willen, jetzt kommen die aus Bergamo - so hätten vielleicht viele reagiert.

Halten sich die Menschen in Bergamo denn an die Beschränkungen? Absolut. Es ist kein Mensch auf der Straße. Nicht einmal mehr Kinder in den Gärten. Bis vor kurzem haben wenigstens Kinder Fußball gespielt. Das was ich von Balkonien aus jetzt sehe, sind: Vögel.

Mit welchen Gefühlen und Gedanken haben Sie verfolgt, was in Österreich passiert ist? Wie die Regierung Maßnahmen ergriffen hat? Zu früh war es bestimmt nicht. Aber ich würde sagen: Ich habe mit Erleichterung gesehen: Die österreichische Regierung zieht an einem Strang. Das hat gefallen. Ich habe darauf gewartet. Ich habe vor zweieinhalb Wochen selbst einen Appell via Twitter an den österreichischen Bundespräsidenten geschickt, die Sache nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und den Menschen klarzumachen, dass die Lage ernst ist und das jeder Einzelne etwas tun kann. Ob das sein Vorzimmer je gekriegt hat, weiß ich nicht. Ich wollte einfach wachrütteln.

Was macht Ihnen am meisten zu schaffen? Die Bilder, die um die ganze Welt gegangen sind, vor etwa einer Woche mit den Militärfahrzeugen mit den Särgen, die sie hier nicht mehr stemmen - das war längst nicht nur einmal. Einmal bei Nacht und Nebel, dann auch tagsüber.

Was bedeutet es für Familien, wenn Angehörige verschwinden ohne Abschied? Gestern hat mich ein lieber Freund aus Bergamo angerufen. Weinend. Ein Herr um die 70. Seine Schwester ist gestorben - an dieser Geschichte. Sie hat ein Haus oberhalb von Bozen, wo sie jedes Jahr überwintert. Zum Carnevale hat sie Leute eingeladen und die Besucher, denen sie die Tür geöffnet hat, haben ihr die Krankheit gebracht. Irgendwann wurde sie abgeholt und ist gestorben. Ihr Bruder konnte nicht hinaus aus der Stadt. Er ist untröstlich. Das wird in vielen Familien Spuren hinterlassen. Jeder hat einen Fall. Oder ein anderer Freund, der Kinderarzt ist und sich angesteckt hat. Er hat die Versorgung bekommen, die er gebraucht hat. Aber er hat mir erzählt, dass er eineinhalb Tage neben einem Toten und einem Sterbenden gelegen ist. Man hatte keine Zeit, denen zu helfen, wo es keine Chance mehr gab. Das sind Traumata, die vielen Menschen hier noch lange zu schaffen machen werden.





Beate Simeone ist Österreicherin, mit einem Italiener verheiratet und pendelt mit den Jahreszeiten zwischen Bergamo und Kärnten. Sie ist 65 Jahre alt, Gemälderestaurateurin und Übersetzerin.