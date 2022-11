Innenminister der EU-Staaten beraten über illegale Migration

Die Innenminister der EU-Staaten beraten am Freitag bei einem Sondertreffen in Brüssel (15.30 Uhr) über die wieder zunehmenden Probleme mit illegaler Migration. Ziel der Beratungen ist es vor allem, den Streit über die Aufnahme von Bootsflüchtlingen zu entschärfen, die von den Rettungsschiffen von Hilfsorganisationen im Mittelmeer aufgenommen und dann in Richtung EU gebracht werden.

SN/APA/AFP/VINCENZO CIRCOSTA Streit über Aufnahme von Bootsflüchtlingen soll entschärft werden