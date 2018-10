Innenminister Kickl trifft zwei russische Minister in Moskau

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) reist nach Moskau, wo er nach Angaben des Innenministeriums am Montag und Dienstag unter anderen Russlands Katastrophenschutzminister Jewgeni Sinitschew sowie den russischen Innenminister Wladimir Kolokolzew trifft. Kickl will in Moskau insbesondere den Ausbau der bilateralen Zusammenarbeit besprechen.

SN/APA (Schlager)/ROLAND SCHLAGER Kickl reist nach Moskau