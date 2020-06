Eine neue Studie gibt Einblicke in die öffentliche Meinung zum Corona-Management im eigenen Land. In Österreich zeigt sich eine große Mehrheit der Befragten zufrieden mit dem Umgang der Regierung in der Pandemie.

SN/AFP Reisende am Flughafen in Brüssel müssen sich an Hygiene- und Abstandsregeln halten.