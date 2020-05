Internationales Gedenken: 75. Jahrestag des Weltkriegsendes

Europa gedenkt am Freitag des Endes des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung vom Nationalsozialismus vor 75 Jahren. Coronabedingt finden die Feiern ohne großes Publikum statt. In Berlin legte die Staatsspitze einen Kranz an der Neuen Wache nieder, in Paris verneigte sich Präsident Emmanuel Macron am Triumphbogen. Queen Elizabeth II. wendet sich am Abend in einer Fernsehrede ans Volk.

Mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht endete am 8. Mai 1945 der von Hitler-Deutschland entfesselte Krieg in Europa. Er kostete hier und in Asien nach unterschiedlichen Schätzungen zwischen 55 und mehr als 60 Millionen Menschen das Leben. In Wien findet die achte Ausgabe des "Fests der Freude" zum 8. Mai wegen der Coronakrise nicht mit Zehntausenden Teilnehmern am Wiener Heldenplatz statt, sondern nur in Form einer Fernsehsendung.

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief die Deutschen zu einem selbstkritischen und geschichtsbewussten Patriotismus auf. "Man kann dieses Land nur mit gebrochenem Herzen lieben", sagte Steinmeier in seiner Ansprache an der Zentralen Gedenkstätte der Bundesrepublik in Berlin am Freitag. "Die deutsche Geschichte ist eine gebrochene Geschichte - mit der Verantwortung für millionenfachen Mord und millionenfaches Leid", sagte er. "Das bricht uns das Herz."

Die Deutschen müssten ihrer Geschichte "ins Auge sehen", mahnte der Bundespräsident. "Weil wir die historische Verantwortung annehmen, haben die Völker der Welt unserem Land neues Vertrauen geschenkt - und deshalb dürfen auch wir selbst uns diesem Deutschland anvertrauen." Darin sehe er einen "aufgeklärten, demokratischen Patriotismus", sagte Steinmeier. In seiner Rede zeichnete der Bundespräsident den "langen und schmerzhaften Weg" der Deutschen hin zum Eingeständnis der eigenen Schuld nach. "Es waren Jahrzehnte, in denen viele Deutsche meiner Generation erst nach und nach ihren Frieden mit diesem Land machen konnten", sagte er.

"Die Befreiung war 1945 von außen gekommen: Sie musste von außen kommen - so tief war dieses Land verstrickt in sein eigenes Unheil", sagte Steinmeier. Aber: Die Deutschen hätten dann selbst Anteil genommen an der Befreiung. Steinmeier sprach in diesem Zusammenhang von einer "inneren Bereitung". Diese Errungenschaft gelte es nun zu bewahren.

Mit einer Gedenkfeier am Pariser Triumphbogen hat Frankreich im Schatten der Coronavirus-Krise an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren erinnert. Präsident Emmanuel Macron legte am Freitagvormittag zunächst vor der Statue von General Charles de Gaulle in Paris einen Kranz nieder und fuhr dann weiter zum Triumphbogen. Dort fachte er die Ewige Flamme symbolisch neu an; Sänger des Armeechores sangen die Nationalhymne Marseillaise.

Wegen der Coronavirus-Krise fand die Zeremonie an der Spitze des Prachtboulevards Champs-Élysées in diesem Jahr ohne Zuschauer statt. Hohe Militärs waren anwesend - ebenso Macrons Vorgänger Nicolas Sarkozy und François Hollande sowie Vertreter der Regierung wie Premierminister Édouard Philippe und Verteidigungsministerin Florence Parly. Auch die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo wohnte der Zeremonie bei. Die Teilnehmer trugen keine Schutzmasken, versuchten aber, Abstand zu halten.

Ein Kunstflug der Patrouille de France zeichnete eine Trikolore in den Himmel. Am Pariser Eiffelturm wurde ebenfalls eine riesige Trikolore angebracht. Die Zeremonie am Triumphbogen ist Tradition am französischen Feiertag zum Sieg über Nazi-Deutschland, das am 8. Mai 1945 kapituliert hatte.

