Interner Streit um neues Atomgesetz im Iran eskaliert

Im Iran eskaliert der Streit der Regierung mit dem Parlament um das neue Atomgesetz, das in allen Punkten gegen das Wiener Atomabkommen verstößt, mit dem das Land von einem Atomwaffenprogramm abgehalten werden sollte. Präsident Hassan Rouhani, der gegen Gesetz ist, sollte es eigentlich innerhalb einer fünftägigen Frist an die Behörden weiterleiten. "Das passierte nicht, und die Frist ist nun abgelaufen", gab Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf am Mittwoch bekannt.

SN/APA (AFP/Iranian Presidency)/- Präsident Rouhani hält das Gesetz für unklug